«Підірвались, коли їхали у напрямку Херсона», — військовий з Кременчука

Військовий розповів, якою ціною дістається свобода та звільнені території України від російських загарбників
11 листопада українські війська увійшли у Херсон, Чорнобаївку та кілька інших населених пунктів. Понад 8 місяців українці на цих територіях перебували під російською окупацією.
Військовослужбовець Андрій розповів «Телеграфу», яку ціну платять захисники, щоб на звільнених територіях замайорів український стяг. Він з побратимами підірвався на машині, коли їхали на завдання. Двоє військових загинуло, а наш кременчужанин обійшовся лише пораненнями.
Андрій разом із батьком захищали Україну від російської навали й повномасштабний наступ застрілили зі зброєю в руках. Батько Андрія загинув у бою, тому військовий знає справжню ціну нашої свободи.
Єдине, що прохає у цей момент — підтримати родини загиблих побратимів.
Військові сантиметр за сантиметром звільняють українську землю через важку працю, кров, сльози та недоспані ночі… Й отримують міцні обійми цивільних, які через довгий час побачили жовто-блакитні стяги й почули рідну українську мову.
Пам’ятаймо якою ціною був звільнений Херсон. Дякуючи нашим партизанам, які дивилися смерті в лице. Цивільним, які не зломилися та не злякалися катівень, принижень, гуманітарної кризи.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер