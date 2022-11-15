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«Підірвались, коли їхали у напрямку Херсона», — військовий з Кременчука

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 048

Військовий розповів, якою ціною дістається свобода та звільнені території України від російських загарбників  

11 листопада українські війська увійшли у Херсон, Чорнобаївку та кілька інших населених пунктів. Понад 8 місяців українці на цих територіях перебували під російською окупацією.

Військовослужбовець Андрій розповів «Телеграфу», яку ціну платять захисники, щоб на звільнених територіях замайорів український стяг. Він з побратимами підірвався на машині, коли їхали на завдання. Двоє військових загинуло, а наш кременчужанин обійшовся лише пораненнями.

Наша група брала участь у звільненні селищ та міст протягом останніх двох місяців. Ми їхали на завдання… На підході до села Новорайське, ми підірвались на протитанковій міні. Брюс і Малевич загинули, — розповів військовий з Кременчука, й додав: — Так, всі шляхи й дороги заміновані.

 

Андрій разом із батьком захищали Україну від російської навали й повномасштабний наступ застрілили зі зброєю в руках. Батько Андрія загинув у бою, тому військовий знає справжню ціну нашої свободи.

 

Єдине, що прохає у цей момент підтримати родини загиблих побратимів.

 

Військові сантиметр за сантиметром звільняють українську землю через важку працю, кров, сльози та недоспані ночі… Й отримують міцні обійми цивільних, які через довгий час побачили жовто-блакитні стяги й почули рідну українську мову.

Місцеві біжать, плачуть, кричать, квіти дарують, годують, стоять навколішки, дякують. Пригощають нас випічкою, супчиком, кавою, чаєм, солодощами, загалом усім, — додав захисник.

Пам’ятаймо якою ціною був звільнений Херсон. Дякуючи нашим партизанам, які дивилися смерті в лице. Цивільним, які не зломилися та не злякалися катівень, принижень, гуманітарної кризи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Херсон
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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