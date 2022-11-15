На дорогах Полтавщини частково прибрали блокпости

На дорогах Полтавщини прибрали частину блокпостів, повідомляє Служба автодоріг області.
Проїжджу частину звільнили від залізобетонних блоків та плит, мішків з піском, шин, протитанкових їжаків.
Зазначається, що наявні блокпости додатково обладнали дорожніми знаками та світлоповертальними елементами. На підходах до блокпостів функціонує освітлення.
Нагадаємо, наприкінці листопада начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що мережу блокпостів Полтавщини оптимізували згідно з нагальними потребами з оборони області та поточної ситуації в Україні. Частину перенесли в інші локації, а частину просто здвинули з проїжджої частини на узбіччя з таким розрахунком, щоб розгорнути їх можна було протягом години
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер