На війні загинув військовий з Горішніх Плавнів Андрій Черня

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У боях за Україну загинув захисник з Горішніх Плавнів Андрій Черня, який загинув 7 листопада при обороні населеного пункту Білогорівка, що у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Андрій народився у місті Горішні Плавні 17 січня 1985 року. Закінчивши місцеву школу, вступив до Вищого професійного гірничого училища, після закінчення якого у 2005 році розпочав роботу на Полтавському ГЗК як помічник машиніста екскаватора у карʼєрі. У 2012 році був підвищений до машиніста екскаватора у карʼєрі. На цій посаді й працював до 2022 року в карʼєрах Полтавського і Єристівського комбінатів.

На жаль, 7 листопада під час виконання бойового завдання Андрій Черня загинув у результаті бойового зіткнення з російськими загарбниками. Він мужньо захищав територіальну цілісність України, боронив її суверенітет та незалежність.

Прощання відбудеться у вівторок, 15 листопада, об 11.00 біля магазину «Оптовичок» навпроти міського центру ПМСД (вулиця Миру, 1).