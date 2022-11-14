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Кременчуцька РВА про графіки відключень електропостачання — війна вносить свої корективи

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 422 Коментарів: 1

 

Полтавщина серед тих 7-ми областей, у яких часто та не завжди за графіком відключають світло

В останні тижні Полтавщина потерпає від аварійних відключень електропостачання, які НЕК «Укренерго» застосовує у 7 східних та центральних регіонах.

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік відповів на питання журналістів з чим це пов’язано та коли ситуація покращиться?

— В останні тижні Полтавська область зазнає частих відключень. Вони не планові, а аварійні. Що це значить? Що графіки, які раніше розроблялись, вони не виконуються… Аварійні відключення «Укренерго» застосовує у 7-ми самих промислово потужних областях. Коли йде велике споживання, щоб розвантажити енергосистему використовують аварійні відключення. Інакше неможливо. Обласна військова адміністрація щоденно розробляє та вдосконалює графіки, але війна вносить свої корективи й доводиться застосовувати аварійні відключення, — пояснив Олег Лєднік.

На питання щодо нерівномірності відключень, коли якісь будинки чи вулиці залишаються без світла щодня, а інші взагалі не мають таких проблем він зазначив, що в області застосовуються не лише графіки планових погодинних відключень, а й аварійні. До того, енергосистема країни була створена таким чином, що немає окремого енергопостачання для різних видів споживачів — промисловості, населення, об’єктів критичної інфраструктури, а усі споживачі знаходяться на спільних лініях.

— Через це виходить так, що когось відключають частіше, а когось рідше чи взагалі не відключають. Таке може бути, якщо будинок знаходиться на одній лінії з інфраструктурними об’єктами… Інші будинки можуть бути на одній лінії з промисловим підприємством, які часто відключають, щоб зберегти енергосистему. Прошу усіх відноситися до цього з розумінням та чекати на перемогу ЗСУ — це єдиний шанс все це припинити, — додав Олег Лєднік.
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА графік відключень відключення електроенергії
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Коментарі: 1

74
Українка:
Сьогодні, 15:18

Пан Лєднік, наведіть порядок з відключеннями, а не займайтесь відмазкою....Будинки (дев'ятоповерхівки на Раківці) які не знаходяться на одній лінії з інфраструктурними об’єктами, та раніше вимикались за графіком, зараз не відключають навіть за графіком... А декілька дев'ятиповерхівок відключають за графіком, та плюс аварійне відключення … Зазначу, за графіком повинні вимикати на 2 години, але вмикають через 2,5 години. 
Тож пан Леднік по якому все ж принципу відключають? Це вже у місті роблять такий хаос! 


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