Кременчуцька РВА про графіки відключень електропостачання — війна вносить свої корективи

В останні тижні Полтавщина потерпає від аварійних відключень електропостачання, які НЕК «Укренерго» застосовує у 7 східних та центральних регіонах.
На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік відповів на питання журналістів з чим це пов’язано та коли ситуація покращиться?
На питання щодо нерівномірності відключень, коли якісь будинки чи вулиці залишаються без світла щодня, а інші взагалі не мають таких проблем він зазначив, що в області застосовуються не лише графіки планових погодинних відключень, а й аварійні. До того, енергосистема країни була створена таким чином, що немає окремого енергопостачання для різних видів споживачів — промисловості, населення, об’єктів критичної інфраструктури, а усі споживачі знаходяться на спільних лініях.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер