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«Страшно уявити, якби таке було у Кременчуці», — військовий на Бахмутському напрямку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 738

 

Кременчужанин розповів про захист країни на Донецькому напрямку

Бійці 58 бригади на Бахмутському напрямку систематично і прицільно нищать ворога. Нещодавно «гарматним вогнем» накрили пункт вагнерівців. Внаслідок цього вдалося відтягнути ворога подалі від Бахмута. Серед військових, які боронять незалежність й кремен чужанин з позивним «Білий».

— Моя задача маленька, — прицілився, вистрілив, потрапив, — сказав навідник з позивним «Білий».

Він розповів, що їх задача була дати піхоті пройти та зайняти позиції.

— Я сам з Кременчука. Страшно уявити якби таке було подібне у мене. Краще їх відкинути тут, ніж потім воювати вдома, — додав військовий.

Захисники накривають позиції противника на найважчому відрізку майже без перепочинку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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