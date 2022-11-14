«Страшно уявити, якби таке було у Кременчуці», — військовий на Бахмутському напрямку

Бійці 58 бригади на Бахмутському напрямку систематично і прицільно нищать ворога. Нещодавно «гарматним вогнем» накрили пункт вагнерівців. Внаслідок цього вдалося відтягнути ворога подалі від Бахмута. Серед військових, які боронять незалежність й кремен чужанин з позивним «Білий».
Він розповів, що їх задача була дати піхоті пройти та зайняти позиції.
Захисники накривають позиції противника на найважчому відрізку майже без перепочинку.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер