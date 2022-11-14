«Страшно уявити, якби таке було у Кременчуці», — військовий на Бахмутському напрямку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 738

Кременчужанин розповів про захист країни на Донецькому напрямку

Бійці 58 бригади на Бахмутському напрямку систематично і прицільно нищать ворога. Нещодавно «гарматним вогнем» накрили пункт вагнерівців. Внаслідок цього вдалося відтягнути ворога подалі від Бахмута. Серед військових, які боронять незалежність й кремен чужанин з позивним «Білий».

— Моя задача маленька, — прицілився, вистрілив, потрапив, — сказав навідник з позивним «Білий».

Він розповів, що їх задача була дати піхоті пройти та зайняти позиції.

— Я сам з Кременчука. Страшно уявити якби таке було подібне у мене. Краще їх відкинути тут, ніж потім воювати вдома, — додав військовий.

Захисники накривають позиції противника на найважчому відрізку майже без перепочинку.