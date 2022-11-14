На кордоні з Білоруссю «росте» стіна з колючим дротом

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 515

Фортифікаційні споруди облаштовують і в тих регіонах, які межують з росією

Україна зводить стіну на кордоні з білоруссю, прикордонні з росією області також укріплюють фортифікаціями. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

— На півночі кипить робота — тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом — це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають, — написав він у соцмережах.

Тимошенко не став розкривати всіх подробиць, але зауважив, що роботи ведуться в Рівненській та у Житомирській областях.

Крім того, фортифікаційні споруди облаштовують і в тих регіонах, які межують з росією.

— Українські прикордонники мають «все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу, — додав представник Офісу президента.