На кордоні з Білоруссю «росте» стіна з колючим дротом

Україна зводить стіну на кордоні з білоруссю, прикордонні з росією області також укріплюють фортифікаціями. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко не став розкривати всіх подробиць, але зауважив, що роботи ведуться в Рівненській та у Житомирській областях.
Крім того, фортифікаційні споруди облаштовують і в тих регіонах, які межують з росією.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер