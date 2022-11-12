На ремонт двох контакт-центрів у Кременчуці виділили майже півмільйона гривень

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 201

Лагодитимуть фасад та коридор у приміщенні

Зі стабілізаційного фонду міського бюджету Кременчука виділили 470 тис. гривень на Крюківській районній адміністрації на проведення робіт із капітального ремонту контакт-центрів № 16 та № 17, розташованих по вул. Шевченка 19/3. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 11 листопада. Документ є у розпорядженні редакції. У цьому приміщенні планують відремонтувати фасад та коридор. Зазначимо, що за цією ж адресою розміщений офіс Молодіжного парламенту Кременчука.



Автор: Олеся Данилова

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