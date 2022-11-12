У Кременчуцькому районі затримали лісорубів - вивозили деревину трактором

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Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу

Днями у Градизькій тергромаді поблизу села Мозоліївка правоохоронці та екоінспектори виявили двох чоловіків, що пиляли ліс. Як повідомляє поліція Полтавщини, двоє 33 та 37-річних чоловіків бензопилою вирубали близько 4 куб. метрів деревини твердої породи. Вантажили її на трактор.

Поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка лісу) ККУ. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.