Переселенців можуть позбавити виплат державної допомоги: почалися жорсткі перевірки

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 2

Переселенцям нагадують, що при зміні місця проживання вони зобов'язані повідомляти про це органи соціального захисту

З 2014 року Україна надала допомогу мільйонам громадян, які переїхали з непідконтрольної території чи населених пунктів, де ведуться бойові дії. лютого 2022 року внутрішніх переселенців стало у кілька разів більше.

14-го жовтня Кабмін ухвалив постанову №1168 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», яка передбачає низку перевірок для внутрішньо переміщених осіб, через що їм можуть відмовити у допомозі від держави.

Передбачається, що спеціальні інспекції відвідуватимуть внутрішніх переселенців за вказаними ними місцями проживання. Якщо інспектори не застануть їх за вказаною адресою, це буде підставою для відмови у виплатах.

Проводити перевірки доручили Національній соціальній службі. Її співробітники будуть вибірково і в будь-який час відвідуватимуть місця проживання біженців, які зазначені в їх документах.

Кого саме перевірятиме вирішуватиме керівник чи заступник начальника територіального органу Національної соціальної служби.

Дані про переселенців братимуть із Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Якщо інспектори не застануть людину за місцем проживання, ця інформація вноситься у спеціальний акт. Внутрішньо переміщена особа у такому разі повідомляє про необхідність з'явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем перебування на обліку для проведення ідентифікації.

Для цього ВПО потрібно буде надати паспорт. Якщо протягом 10 днів переселенець не з'явиться, виплати для нього припинять.

Переселенцям нагадують, що при зміні місця проживання чи переїзду до іншого населеного пункту вони зобов'язані повідомляти про це органи соціального захисту.