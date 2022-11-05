У Кременчуці рятувальники ДСНС відкрили двері квартири та знайшли в ній труп її власника

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Померлий дідусь проживав у багатоповерхівці на вулиці Київській

Сьогодні, 5-го листопада близько 11.00 до рятувальників надійшла інформація про те, що у одній із квартир по вулиці Київській у Кременчуці громадянин тривалий час не відчиняє двері.

На місце виклику було направлено рятувальників 14 державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою шанцевого інструменту провели аварійне відкривання дверей та надали доступ працівникам поліції до квартири.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України.

У відчиненій рятувальниками оселі знайшли тіло власника квартири віком близько 70 років.