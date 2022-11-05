На які інфекційні хвороби хворіли мешканці Кременчуччини і Полтавщини наприкінці жовтня

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Не ковідом єдиним...

Кременчуцький районний відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» повідомив, на які інфекційні хвороби, окрім ковіду, хворіли жителі Полтавщини на 43 тижня 2022 року (з 24 по З0 жовтня): 38 випадків гострих кишкових інфекцій, на 11 випадків менше, ніж за попередній тиждень, на рівні середнього багаторічного показника;

1 випадок гострого вірусного гепатиту, на рівні середнього багаторічного показника;

1 випадок лептоспірозу;

1 випадок хвороби Лайма (в Лубенському районі);

3 випадки вітряної віспи, на рівні середнього багаторічного показника. По Кременчуцькому району в розрізі територіальних громад захворюваність наступна: по Горішньоплавненській ОТГ - зареєстрований 1 випадок гострих кишкових інфекцій, захворів дорослий;

по Кременчуцькій МТГ - 9 випадків гострих кишкових інфекцій, з них 8 - у дітей; 1 випадок лептоспірозу, захворіла доросла людина, яка прибула в Кременчук до родичів із Закарпатської області, де і відбулося інфікування; по Козельщинській ОТГ - 2 випадки тострих кишкових інфекцій, з них 1 у дитини;

по Глобинській, Градизькій, Кам'янопотоківській, Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Піщанській, Пришибській, Семенівській ОТГ інфекційні захворювання не реєструвались.

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