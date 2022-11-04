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Кременчук, Надзвичайні новини

Зважаючи на неспроможність міської влади, включати опалення у Кременчук приїде начальник ОВА

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 455

 

Опалення в оселях кременчужан з’явиться найближчим часом

У більшій частині Кременчука опалення ще немає і коли воно буде поки невідомо. Принаймні виконуючий обов’язки міського голови Кременчука Володимир Пелипенко вчора не зміг відповісти на питання журналістів щодо дати запуску централізованого опалення в лівобережній частині міста. 

Проте, ця тема наразі дуже цікавить більшість містян, тому таке ж питання на ранковому брифінгу журналісти поставили начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

— Цим питанням завжди займалася міська влада, адже це повноваження органів місцевого самоврядування. Якщо міська влада самоусунулася від цієї проблеми, і не може сказати нічого конкретного, віддаючи пріоритети політичному протистоянню, а не конкретній роботі, то відповім я. Кременчук, маю на увазі його лівобережну частину, буде найближчим часом забезпечений теплом. Вчора завдяки допомозі обласної військової адміністрації був підписаний договір з НАК «Нафтогаз України» щодо лімітів газу на опалення для «Полтаваобленерго». Можливо, підключати опалення у Кременчуці приїде особисто начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, якщо міська влада неспроможна сама це зробити. Кременчужани будуть забезпечені теплом і гарячою водою, — відповів Олег Лєднік.

Його доповнив голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

— Я вже 15 років є депутатом, але такої ситуації з опаленням не пам’ятаю. Вже 4 листопада, централізоване опалення підключене в усіх містах області, і лише в Кременчуці його досі немає. Люди обурені. Міська влада не змогла подати вчасно тепло в оселі містян, зате мер міста у такий складний час поїхав за кордон, — додав Дмитро Колотієвський.
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Автор: Віктор Крук
Теги: централізоване опалення Кременчук Полтаваобленерго Нафтогаз України
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