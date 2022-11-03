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З 27-го жовтня ворог випустив по території України 68 ракет — дві їх третини збила наша ППО

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 194

 

Для кремля будь-які втрати у живій силі, а особливо з-поміж мобілізованих, є прийнятними

Основні зусилля наших військ зосереджені на стримуванні противника в районах Берестове, Соледар, Бахмут.

Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За даними Генштабу ЗСУ протягом тижня ворог проявляв високу активність на ділянках Піски — Водяне, Покровське — Бахмут, Зайцеве — Майорськ, де за минулу добу зафіксовано понад 40 бойових зіткнень.

— Це свідчить, що противник за будь-яку ціну прагне досягнути своєї мети. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці: лише тільки на одному напрямку протягом двох діб, його втрати склали близько 300 військовослужбовців, з них понад 100 — безповоротні, та понад 20 одиниць техніки, — підкреслив представник Генштабу.

За словами Олексія Громова, противник намагається всіма силами, в першу чергу коштом мобілізованих, колишніх ув’язнених та приватних військових компаній, скувати дії ЗС України та забезпечити «ресурсне виснаження українських військових».

— Для кремля будь-які втрати у живій силі, а особливо з-поміж мобілізованих, є прийнятними, — додав Олексій Громов.

Він розповів про застосування противником ракетного озброєння та БПЛА.

— З 27 жовтня противник випустив 68 ракет та застосував 30 БПЛА-камікадзе типу Shahed-136 по об’єктах на території України. За даними ГШ ЗСУ, дві третини ракет та 40% БПЛА були збиті нашою ППО. Це вкотре підтверджує професіоналізм наших захисників, — підкреслив представник ГШ ЗСУ.

Як зазначив Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Генерал Валерій Залужний за час повномасштабної агресії захисниками України знищено у два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані — 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані.

— Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації, — зазначив Валерій Залужний.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяINFORM
Теги: Генштаб ЗСУ ракети ППО БПЛА
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