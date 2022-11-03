З 27-го жовтня ворог випустив по території України 68 ракет — дві їх третини збила наша ППО

Основні зусилля наших військ зосереджені на стримуванні противника в районах Берестове, Соледар, Бахмут.
Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
За даними Генштабу ЗСУ протягом тижня ворог проявляв високу активність на ділянках Піски — Водяне, Покровське — Бахмут, Зайцеве — Майорськ, де за минулу добу зафіксовано понад 40 бойових зіткнень.
За словами Олексія Громова, противник намагається всіма силами, в першу чергу коштом мобілізованих, колишніх ув’язнених та приватних військових компаній, скувати дії ЗС України та забезпечити «ресурсне виснаження українських військових».
Він розповів про застосування противником ракетного озброєння та БПЛА.
Як зазначив Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Генерал Валерій Залужний за час повномасштабної агресії захисниками України знищено у два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані — 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер