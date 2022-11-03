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Навіть медик допомогла знищувати ворожі дрони: як на Полтавщині знищили іранські «мопеди»

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 877

 Бійцям було не просто: дрони міняли траєкторію руху на низькій висоті, маневрували

В ніч на вівторок Полтаву вперше атакували дрони-камікадзе. Перший практичний досвід отримали підрозділи 116 бригади територіальної оборони, які стоять на бойовому чергуванні з прикриття неба над містом. Завдяки їх злагодженій роботі вдалося збити 3 шахіди. Були збережені життя громадян. Про це повідомляє пресслужба Територіальної оборони.

Тонкощами ювелірно відпрацьованої роботи по знищенню так званих «мопедів», поділився старший мобільної групи по ураженню — Євген:

- В ніч вівторка, о 01.23 нас підняли по тривозі у повну бойову готовність — на область зайшли ворожі дрони. Зустрівши їх, потрібно було визначити висоту, напрямок руху і за лічені хвилини почати реагувати. Їх звук нічим не можливо спутати, завдяки прекрасним погоднім умовам, нам вдалося здійснити ураження трьох дронів.

Бійцям було не просто: дрони міняли траєкторію руху на низькій висоті, маневрували. Головною ж метою було збити їх так, щоб після падіння не було руйнувань території, куди попадають уламки. Тому наші військовослужбовці й надалі будуть покращувати свої знання в ураженні ворожих об’єктів, що опинилися в небі над Полтавщиною.

Тієї ночі вистачило роботи всім, і навіть медик, яка чергувала, допомогла знищувати ворожі об’єкти, ще й показала відстріляні гільзи, якими вдалося «приземлити» дрони: «Маючи стрілецький досвід без страху відпрацювала по цілі», — зазначала лікарка.

Військові прохають населення не ігнорувати сигнали тривоги, бо невідомо якою буде наступна ціль російської ракети чи безпілотника.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна дрони територіальна оборона ТрО
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