Важлива петиція: демобілізувати за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік

На Офіційному сайті Президента України з’явилася петиція щодо демобілізації за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік.
Автором петиції є український письменник Артем Чапай (справжнє ім’я — Антон Водяний). Він зараз захищає нашу країну – добровільно мобілізувався ще в лютому.
У петиції йдеться про обмеження терміну мобілізації кожної окремої людини й гарантування відстрочки від наступної мобілізації для людей, які відслужили встановлений термін.
Автор зазначає, що не служать ті, хто й раніше не служив. Таким чином, «одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, тоді як інші — нуль».
Ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців. Не йдеться про збільшення кількості військовозобов’язаних — лише про рівномірний розподіл обов’язку між наявними військовозобов’язаними, зазначається у петиції.
Підписати петицію можна за посиланням.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер