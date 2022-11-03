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Кременчук

Важлива петиція: демобілізувати за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 175

 

Наразі підписали понад 18 000 осіб 

На Офіційному сайті Президента України з’явилася петиція щодо демобілізації за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік.

Автором петиції є український письменник Артем Чапай (справжнє ім’я — Антон Водяний). Він зараз захищає нашу країну – добровільно мобілізувався ще в лютому.

У петиції йдеться про обмеження терміну мобілізації кожної окремої людини й гарантування відстрочки від наступної мобілізації для людей, які відслужили встановлений термін.

— Нині виникла ситуація, коли, попри «загальну» мобілізацію, одні люди служать без відомих їм строків, тоді як інші не служать узагалі. Більш того, часто служать і зараз знову ті, хто й раніше не уникав військової служби, — вказується у петиції.

Автор зазначає, що не служать ті, хто й раніше не служив. Таким чином, «одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, тоді як інші — нуль».

Ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців. Не йдеться про збільшення кількості військовозобов’язаних — лише про рівномірний розподіл обов’язку між наявними військовозобов’язаними, зазначається у петиції.

— Враховуючи вищезазначене, пропонуємо чітко прописати почерговість проходження військової служби, обмежити термін служби за мобілізацією в один рік, а також гарантувати відстрочку для тих, хто відслужив цей термін і демобілізований, на визначений час, але не менше п’яти років — залежно від необхідного в певний період розміру армії та загального числа наявних військовозобов’язаних, — звертається до президента Антон Водяний.

Підписати петицію можна за посиланням

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна мобілізація петиція
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