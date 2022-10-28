Кременчужанам пропонують пройти онлайн-квест із безпечного працевлаштування

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 77

Міжнародна організація з міграції навчає, як не стати жертвою торговців людьми

27 жовтня у сквері ім. Олега Бабаєва працював виїзний мобільний консультаційний пункт з протидії торгівлі людьми. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У центрі міста жителям Кременчука пропонували пройти онлайн-квест з безпечного працевлаштування та ознайомитися із реальними ризиками потрапляння у ситуацію торгівлі людьми в умовах вкрай небезпечного сьогодення.

Організувала цей інтерактив Міжнародна організація з міграції в Україні за участі благодійного фонду «Світло надії», департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради та Кременчуцького міського центру соціальних служб у межах проєкту «Забезпечення комплексного реагування щодо захисту осіб, постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації чи ґендерно зумовленого насильства, найбільш уразливих внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту у Полтавській області».

Онлайн-квест доступний не тільки у мобільному консультаційному пункті — усім охочим пропонується його за посиланням. Онлайн-квест створено за підтримки Міжнародної організації з міграції та за фінансування від Уряду Японії.

Раніше ми писали, що у Кременчуцькому районі 2 людини постраждали від торгівлі людьми.