Кременчужанам пропонують пройти онлайн-квест із безпечного працевлаштування

27 жовтня у сквері ім. Олега Бабаєва працював виїзний мобільний консультаційний пункт з протидії торгівлі людьми. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У центрі міста жителям Кременчука пропонували пройти онлайн-квест з безпечного працевлаштування та ознайомитися із реальними ризиками потрапляння у ситуацію торгівлі людьми в умовах вкрай небезпечного сьогодення.
Організувала цей інтерактив Міжнародна організація з міграції в Україні за участі благодійного фонду «Світло надії», департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради та Кременчуцького міського центру соціальних служб у межах проєкту «Забезпечення комплексного реагування щодо захисту осіб, постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації чи ґендерно зумовленого насильства, найбільш уразливих внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту у Полтавській області».
Онлайн-квест доступний не тільки у мобільному консультаційному пункті — усім охочим пропонується його за посиланням. Онлайн-квест створено за підтримки Міжнародної організації з міграції та за фінансування від Уряду Японії.
Раніше ми писали, що у Кременчуцькому районі 2 людини постраждали від торгівлі людьми.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер