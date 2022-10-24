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86% українців виступають за продовження збройної боротьби проти рф, попри масовані обстріли

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 321

 

Метою терористичних обстрілів українських міст для росії було посіяти паніку, зневіру і примусити українців капітулювати, але український народ зберігає єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги

Абсолютна більшість українців впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти росії, навіть якщо удари по цивільній інфраструктурі України триватимуть, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

- Попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру і забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (решта 15% скоріше погоджуються). Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки росії, – йдеться в дослідженні.

Соціологи зазначають, що хоча із заходу на схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. Зокрема, на сході 69% опитаних дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях і які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів).

- Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для росії було посіяти паніку, зневіру і примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як росія «блискучо» реалізовує свої цілі. Так, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори. Проте всенародний біль від втрат і руйнувань не залякує людей, а каналізується «у гнів і злість на ворогів». Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги, – прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили 21-23 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1000 респондентів від 18 років, що живуть у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: соціологія дослідження ракетний обстріл
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