86% українців виступають за продовження збройної боротьби проти рф, попри масовані обстріли

Метою терористичних обстрілів українських міст для росії було посіяти паніку, зневіру і примусити українців капітулювати, але український народ зберігає єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги
Абсолютна більшість українців впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти росії, навіть якщо удари по цивільній інфраструктурі України триватимуть, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Соціологи зазначають, що хоча із заходу на схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. Зокрема, на сході 69% опитаних дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях і які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів).
Опитування проводили 21-23 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1000 респондентів від 18 років, що живуть у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер