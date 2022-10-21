На Полтавщині 21 жовтня можливі відключення електроенергії

Мешканців області попереджають про тимчасові відключення електроенергії 21 жовтня, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Він нагадує, що для того, щоб зменшити масштаб відключень, і щоб в усіх були світло та вода, потрібно мінімізувати споживання електроенергії — вимкнути енергоємну техніку.
Нагадаємо, до категорії енергоємної техніки для громадян належать електрообігрівач, електроплита, праска, бойлер, телевізор, мікрохвильова, розтер, холодильник, чайник, пральна машина.
Для бізнесу: вуличне освітлення, внутрішнє освітлення приміщень, підсвітка прилавків та стендів, телевізори, LED-екрани та вивіски, великогабаритні прилади, будівельні прилади.
Що варто вимкнути у квартирі, аби не залишити себе та сусідів без світла
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер