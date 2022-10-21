На Полтавщині 21 жовтня можливі відключення електроенергії

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 180

Мешканців області попереджають про тимчасові відключення електроенергії 21 жовтня, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він нагадує, що для того, щоб зменшити масштаб відключень, і щоб в усіх були світло та вода, потрібно мінімізувати споживання електроенергії — вимкнути енергоємну техніку.

Нагадаємо, до категорії енергоємної техніки для громадян належать електрообігрівач, електроплита, праска, бойлер, телевізор, мікрохвильова, розтер, холодильник, чайник, пральна машина.

Для бізнесу: вуличне освітлення, внутрішнє освітлення приміщень, підсвітка прилавків та стендів, телевізори, LED-екрани та вивіски, великогабаритні прилади, будівельні прилади.

Що варто вимкнути у квартирі, аби не залишити себе та сусідів без світла