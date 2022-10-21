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Кременчук, Полтавщина

Батальйон поліції особливого призначення Кременчука отримав нові автівки

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 527

 

Також нові авто вирушать до поліцейських підрозділів чотирьох районів Полтавщини

14 позашляховиків Renault Duster, один модульний автомобіль Renault Express та хетчбек Sandero вирушать до поліцейських підрозділів чотирьох районів Полтавщини та батальйону поліції особливого призначення Кременчука. Ще один фургон Renault Express зміцнить матеріально-технічну базу центру забезпечення обласного Главку поліції. Про це повідомив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Ключі від 17 автомобілів Renault, придбаних коштом обласного та місцевих бюджетів громад, поліцейським вручили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, голова обласної ради Олександр Біленький, міський голова Кременчука Віталій Малецький, перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин та заступниця Лубенського міського голови Ірина Харченко.

Полковник поліції Євген Рогачов зауважив, що виділені бюджетні кошти витрачені на придбання саме таких автомобілів, які необхідні поліцейським для забезпечення правопорядку у громадах Полтавщини (з урахуванням специфіки регіону).

Акцентувавши на технічних перевагах нових авто, Євген Рогачов підкреслив:

- Для підтримання правопорядку в умовах війни та оперативного реагування на ризики сьогодення правоохоронцям вкрай потрібні автомобілі, здатні пересуватися бездоріжжям й долати перешкоди без сторонньої допомоги. Забезпечення поліцейських підрозділів та окремих галузевих служб високопрохідними транспортними засобами – це насамперед обґрунтовані інвестиції в безпеку громад та у стабілізаційні заходи, що реалізуються за участю правоохоронців на деокупованих територіях нашої країни. У цьому я мав можливість переконатися особисто під час роботи на звільнених від окупантів територіях Харківської області.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: автомобіль поліція Полтавщини
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