На Полтавщині начальника райвідділу державної виконавчої служби «посадили» на 6 років за хабар

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Він запропонував боржнику надати хабаря за несплату аліментів на дітей

За апеляційною скаргою Полтавської обласної прокуратури колишнього начальника Кобеляцького районного відділу державної виконавчої служби визнали винним та засудили за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займала відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

У лютому 2020 року у службовому кабінеті начальник запропонував боржнику надати хабаря за те, що не стягнуть з доходу, отриманого ним від оренди земельної ділянки, аліментів на неповнолітніх дітей. Надалі у власному автомобілі він отримав гроші та був затриманий правоохоронцями.

За цей злочин Кобеляцький районний суд виправдав зловмисника. Не погодившись із таким рішенням, прокуратура оскаржила його до апеляційної інстанції.

Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував вирок суду першої інстанції та постановив новий – 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки з конфіскацією всього належного майна. Окрім цього, відповідно до ст. 54 КК України зловмисника позбавили 5 рангу державного службовця.

Вирок набрав законної сили.