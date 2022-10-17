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Вони наближають перемогу: у ВПУ №7 виготовляють буржуйки для фронту

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 511 Коментарів: 1

 

У середньому за день роблять 10 буржуйок

«Кременчуцькому Телеграфу» показали, як у Вищому професійному училищі №7 виготовляють буржуйки, які відправляють нашим військовим на фронт. Буржуйки бійцям потрібні постійно, бо коли вони покидають позиції і наступають, то залишають речі, зокрема пічки, з собою не забирають.

Олександр Попов
Олександр Попов
- Наш волонтерський центр співпрацює з міжнародною організацією Remember Us, – розповів старший майстер Олександр Попов. – Ми є руки, вони є спонсори щодо виготовлення буржуйок. Наразі у роботі їх 20 штук, але планується виготовити 60. Можливо, десь і не воїнам вони підуть, підуть для населення, якому немає чим обігріватися. Майстри працюють разом з компанією «Л-Транс Сервіс», яка нам допомагає у виготовленні буржуйок – виконує різання, гнуття, а ми – остаточне збирання і зварювання цих конструкцій.

У середньому за день роблять 10 буржуйок.

Коли ми прийшли, над виготовленням пічок працювали майстри ВПУ №7, але нам розповіли, що допомагають з цим і учні навчального закладу.

За час, що заклад цим займається, виготовили близько 100 буржуйок. Виробляють тут і інші пристосування, необхідні на фронті – скоби для скріплення, «їжаки» тощо. Ці люди наближають перемогу, допомагаючи нашій армії!

Подарували нам надію на майбутнє: у ВПУ №7 відкрили стенд з фото випускників, які загинули на війні
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ВПУ №7 буржуйки
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Коментарі: 1

1 023
Angel737:
Сьогодні, 08:53

Респект и Низкий Поклон Сварщикам, Мастерам и Ученикам ВПУ 7.


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