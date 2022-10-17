Вони наближають перемогу: у ВПУ №7 виготовляють буржуйки для фронту

«Кременчуцькому Телеграфу» показали, як у Вищому професійному училищі №7 виготовляють буржуйки, які відправляють нашим військовим на фронт. Буржуйки бійцям потрібні постійно, бо коли вони покидають позиції і наступають, то залишають речі, зокрема пічки, з собою не забирають.
У середньому за день роблять 10 буржуйок.
Коли ми прийшли, над виготовленням пічок працювали майстри ВПУ №7, але нам розповіли, що допомагають з цим і учні навчального закладу.
За час, що заклад цим займається, виготовили близько 100 буржуйок. Виробляють тут і інші пристосування, необхідні на фронті – скоби для скріплення, «їжаки» тощо. Ці люди наближають перемогу, допомагаючи нашій армії!
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер