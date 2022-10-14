У Кременчуцькому районі проводять ямковий ремонт трьох доріг – першу вже відремонтували

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

Через численні скарги громадян автомобільну дорогу з Кременчука до Власівки відремонтували. Наразі проводиться ямковий ремонт дороги з Кременчука до Семенівки, а наступного тижня планують розпочати ремонт дороги з Кривушів до Піщаного – так званої «німецької траси».

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, зараз ремонтують найскладнішу ділянку дороги на Семенівку – поблизу села Пироги.

— Найскладніша ділянка цієї дороги біля Пирогів. На наступному тижні там будуть латати великі ями. Потім почнемо ремонт дороги Кривуші – Піщане, — розповів Олег Лєднік.

За його словами, проведення ремонту доріг стало можливо коштом Державного агентства автомобільних доріг України та коштів, виділених з обласного бюджету.