У Кременчуцькому районі проводять ямковий ремонт трьох доріг – першу вже відремонтували

Через численні скарги громадян автомобільну дорогу з Кременчука до Власівки відремонтували. Наразі проводиться ямковий ремонт дороги з Кременчука до Семенівки, а наступного тижня планують розпочати ремонт дороги з Кривушів до Піщаного – так званої «німецької траси».
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, зараз ремонтують найскладнішу ділянку дороги на Семенівку – поблизу села Пироги.
За його словами, проведення ремонту доріг стало можливо коштом Державного агентства автомобільних доріг України та коштів, виділених з обласного бюджету.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер