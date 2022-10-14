На Полтавщині в автотрощі загинув водій, пасажирка – у реанімації

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14 жовтня близько 11.00 на 203 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Вільшанка Лубенської тергромади) автомобіль «Таврія» під керуванням 66-річного водія зіткнувся з авто Toyota, за кермом якого перебував 41-річний чоловік. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

Унаслідок ДТП водій автівки «Таврія» отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. 64-річну пасажирку «Таврії» з травмами доставили до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та слідчі обласного Главку поліції Полтавщини встановлюють обставини та причини ДТП.