Депутати на сесії Кременчуцької міської ради ухвалили бюджетні, фінансові та земельні питання

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Сьогодні, 7-го жовтня, відбулося друге пленарне засідання позачергової ХVIII сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати затвердили більше 20 рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, внесли зміни до попередніх рішень та перерозподілили бюджетні асигнування міського бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.

На сесії у новій редакції затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

Депутати також ухвалили декілька рішень про безоплатну передачу майна, серед якого транспортний засіб, з комунальної власності територіальної громади у державну власність військових частин Міноборони України.

Внесені зміни до Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки, до Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки, до Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки та до Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально - технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022-2024 роки.

Депутати також ухвалили рішення «Про залучення гранту від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida («DSIF»)».

На пленарному засіданні також прийнято декілька рішень, що стосуються питань землекористування.