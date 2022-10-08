На Полтавщині розшукують 40-річного Сергія Осіннього

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4 жовтня він пішов з дому та не повернувся

Відділення №1 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклого Сергій Олександрович Осінній, 1982 року народження, мешканця Полтави.

Відомо, що чоловік 4 жовтня пішов з дому та не повернувся. Може перебувати в смт. Коломак Харківської області.

Прикмети чоловіка: зріст близько 175 см, худорлявої статури, темне волосся, сірі очі. На момент зникнення був одягнений в коричневу куртку, теплу кофту темно-синього кольору та сині джинси. При собі мав рюкзак. Особлива прикмета – родима пляма за лівим вухом.

Якщо про цього чоловіка вам відома інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділення №1 Полтавського районного управління поліції Полтавщини за телефонами: (099) 0447379 (чергова частина), (050) 606-29-19 або 102.