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Кременчук

На Кременчуччині з 1 жовтня дозволений вилов раків

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 265

 

Одній людині за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство

З 1 жовтня на водоймах Кременчуччини та більшості регіонів України дозволено вилов раків. Як повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Чим можна ловити:

  • ручним збиранням,
  • раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм,
  • волосінню з приманкою,
  • рогаткою,
  • розщіпом – не більше п'яти снастей на ловця.

У держустанові акцентують, що вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування - заборонений.

Пам’ятаймо, що мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам, становить 9-10 см.

За незаконне добування раків передбачається покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 тис. 332 гривні.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», з 15 серпня на Полтавщині був заборонений вилов раків для забезпечення охорони раків під час другої линьки та виношування ікри.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: раки вилов штраф
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