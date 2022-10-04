На Кременчуччині з 1 жовтня дозволений вилов раків

Одній людині за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство
З 1 жовтня на водоймах Кременчуччини та більшості регіонів України дозволено вилов раків. Як повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство.
Чим можна ловити:
У держустанові акцентують, що вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування - заборонений.
Пам’ятаймо, що мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам, становить 9-10 см.
За незаконне добування раків передбачається покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 тис. 332 гривні.
Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», з 15 серпня на Полтавщині був заборонений вилов раків для забезпечення охорони раків під час другої линьки та виношування ікри.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер