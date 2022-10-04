У Піщаному на Кременчуччині попрощалися з воїном Олександром Єфремовим

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Вчора, 3-го жовтня, Піщанська громада Кременчуцького району попрощалася з Олександром Васильовичем Єфремовим, який загинув в боях за незалежність та цілісність України.

Загинув військовий 27 вересня на російсько-українській війні, рятуючи життя поранених бійців в районі Лиману Донецької області, підірвався на міні.

Олександр Васильович Єфремов народився 21 лютого 1972 року.