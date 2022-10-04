У Піщаному на Кременчуччині попрощалися з воїном Олександром Єфремовим

Вчора, 3-го жовтня, Піщанська громада Кременчуцького району попрощалася з Олександром Васильовичем Єфремовим, який загинув в боях за незалежність та цілісність України.
Загинув військовий 27 вересня на російсько-українській війні, рятуючи життя поранених бійців в районі Лиману Донецької області, підірвався на міні.
Олександр Васильович Єфремов народився 21 лютого 1972 року.
Протягом 8 років Олександр постійно допомагав нашим воїнам на фронті, а вже під час повномасшабного наступу рф і сам пішов воювати у складі 66 бригади. Олександр Єфремов вивозив поранених бійців із поля бою на Лиманському напрямку. Після висадки поранених під час розвороту транспорту, у якому водієм був наш захисник, стався вибух - машина наїхала на вибуховий пристрій. Олександр загинув. 51-річний військовий мав звання молодший сержант.
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