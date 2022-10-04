На Полтавщині жінка загинула під колесами автівки

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 3-го жовтня близько 20.00 на 134 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Олексіївка Гребінківської територіальної громади Лубенського району. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 48-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter наїхав на 66-річну пішохідку. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За даним фактом слідчі обласного Главку поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

- Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, - зазначають у повідомленні.