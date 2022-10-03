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Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію на Кременчуччині: 4 пожежі, навчальні стрільби над водосховищем та уламки ракети

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 105

 

Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулі вихідні не було. Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За суботу та неділю громадяни 10 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо двох бешкетників правоохоронці склали адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку п’ятьох водіїв притягнули до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП.

Поліція також затримала одного громадянина за зберігання наркотиків. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Минула неділя стала «гарячою» для рятувальників ДСНС. За одну добу в районі зафіксували 4 пожежі. Горів житловий будинок в селі Василівка Семенівської громади, господарча будівля у Градизьку, автогараж у Глобиному та підвальне приміщення у Кременчуці. Усі пожежі були погашені розрахунками ДСНС.

- До 5 жовтня підрозділами ТрО на території однієї з громад поблизу Кременчуцького водосховища будуть проведені навчальні стрільби. Коли саме – ми повідомимо додатково. Сьогодні пройде нарада з головами територіальних громад, представниками поліції, силовиками для того, щоб забезпечити безпеку під час проведення цих стрільб. Прошу усіх, хто почує звуки пострілів, зберігати спокій, - зауважив Олег Лєднік.

Він також розповів, що у Кременчуцькому районі при проведенні польових робіт знайшли уламки російської ракети. Вони виявилися безпечними. Уламки вивезли представники ДСНС.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА навчальні стрільби пожежі ДСНС ракета
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