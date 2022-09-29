У «Дії» можна буде оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон

Комітет цифрової трансформації підтримав законопроєкт, що дозволить батькам оформлювати через застосунок «Дія» тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку «Дія» за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно.
Раніше ми писали, що «Укрпошта» доставляє дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС, якщо їх замовлено на порталі «Дія».
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер