У «Дії» можна буде оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 319

Лище за кілька кліків та без участі нотаріуса

Комітет цифрової трансформації підтримав законопроєкт, що дозволить батькам оформлювати через застосунок «Дія» тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку «Дія» за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно.

— Ця реформа враховує виклики сьогодення та забезпечить можливість батькам швидко, зручно та безоплатно оформити таку згоду, — додали у Мінцифрі.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» доставляє дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС, якщо їх замовлено на порталі «Дія».