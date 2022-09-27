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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчора у Кременчуці у 72 осіб підтвердили COVID-19

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 261

 

Щепилися від коронавірусу 510 містян

Вчора, 26 вересня, у Кременчуці зареєстрували 72 випадки захворювання на COVID-19 та 510 осіб отримали щеплення від цієї хвороби. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

  • 34 жінки 19-82 років;
  • 32 чоловіки 18-89 років;
  • 6 дітей (4 - 1-16 років, 2 - до 1 року).

50 з цих хворих перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 22 — на стаціонарному лікуванні.

— Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 56 пацієнтів, — йдеться у повідомленні.

Вчора одужало 4 пацієнти. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього від початку пандемії:

  • зареєстровано — 24 675;
  • одужало — 23 583;
  • померло — 722.

За вчора у Кременчуці щепилися 510 осіб:

  • 1 доза — 16;
  • 2 доза — 11;
  • 1 бустерна доза — 399;
  • 2 бустерна — 84.

Від початку вакцинальної кампанії:

  • 1 доза — 117 050;
  • 2 доза — 115 623;
  • додаткова доза — 62;
  • 1 бустерна доза — 23 605;
  • 2 бустерна доза — 389.
— Не пропустіть можливості захистити себе та своїх близьких вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen, — наголосили у Кременчуцькій міській раді.

У Кременчуці можна щепитися від COVID-19 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Нещодавно ми писали про те, чим і як вакцинують дітей від 12 років в Україні.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус щеплення вакцинація Кременчуцька міська рада статистика
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