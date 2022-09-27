Вчора у Кременчуці у 72 осіб підтвердили COVID-19

Вчора, 26 вересня, у Кременчуці зареєстрували 72 випадки захворювання на COVID-19 та 510 осіб отримали щеплення від цієї хвороби. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
50 з цих хворих перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 22 — на стаціонарному лікуванні.
Вчора одужало 4 пацієнти. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього від початку пандемії:
За вчора у Кременчуці щепилися 510 осіб:
Від початку вакцинальної кампанії:
У Кременчуці можна щепитися від COVID-19 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нещодавно ми писали про те, чим і як вакцинують дітей від 12 років в Україні.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер