Вчора у Кременчуці у 72 осіб підтвердили COVID-19

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Вчора, 26 вересня, у Кременчуці зареєстрували 72 випадки захворювання на COVID-19 та 510 осіб отримали щеплення від цієї хвороби. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

34 жінки 19-82 років;

32 чоловіки 18-89 років;

6 дітей (4 - 1-16 років, 2 - до 1 року).

50 з цих хворих перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 22 — на стаціонарному лікуванні.

— Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 56 пацієнтів, — йдеться у повідомленні.

Вчора одужало 4 пацієнти. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього від початку пандемії:

зареєстровано — 24 675;

одужало — 23 583;

померло — 722.

За вчора у Кременчуці щепилися 510 осіб:

1 доза — 16;

2 доза — 11;

1 бустерна доза — 399;

2 бустерна — 84.

Від початку вакцинальної кампанії:

1 доза — 117 050;

2 доза — 115 623;

додаткова доза — 62;

1 бустерна доза — 23 605;

2 бустерна доза — 389.

— Не пропустіть можливості захистити себе та своїх близьких вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen, — наголосили у Кременчуцькій міській раді.

У Кременчуці можна щепитися від COVID-19 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00, а також з 08.00 до 17.00 в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нещодавно ми писали про те, чим і як вакцинують дітей від 12 років в Україні.