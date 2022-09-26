Кременчуччина попрощалася з військовим з Сергієм Шульгою

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24 вересня Глобинщина Кременчуцького району прощалася з Героєм, Сергієм Шульгою, ще одним вірним сином України, який загинув, захищаючи рідну Вітчизну від рашистської нечисті поблизу Бахмута на Донеччині.

Як повідомляє пресслужба Глобинської територіальної громади, чимало людей зібралися біля пам’ятника Захисникам України, щоб віддати шану полеглому воїну.

30 серпня він був призваний за мобілізацією та відправлений до військової частини А1376 де служив на посаді кулеметника.

Сергій Петрович неодноразово ставав на захист кордонів рідної землі та брав безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції.

Проте Герою не судилося побачити на власні очі Перемогу, яку він з побратимами крок за кроком наближав, і 18 вересня під час ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.