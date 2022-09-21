Куди сходити: став відомий план заходів до Дня міста Кременчука

Став відомий план заходів (дивіться у фотоблоці нижче) до Дня міста Кременчука, його опублікувала пресслужба мерії. Як бачимо, перші заходи пройдуть вже завтра, 22 вересня, а завершиться програма 1 жовтня.
Цього року через війну святкування у місті не буде. Усі заплановані заходи відбудуться у рамках благодійного Дня Кременчука під гаслом «Не час святкувати – час ЗСУ допомагати».
Кожен охочий зможе зробити благодійний внесок на потреби армії через QR-код на прямий офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер