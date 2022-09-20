COVID-19 б'є рекорди: 19 вересня у Кременчуці зареєстрували 43 нові випадки

19 вересня в місті зареєстрували 43 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
За даними мерії, захворіли 23 жінки віком від 19 до 74 років, 16 чоловіків віком від 24 до 74 років та чотири дитини: три – віком від 1 до 8 років, одна – першого року життя. 38 з цих пацієнтів перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 5 – лікуються у стаціонарі.
В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 39 осіб. За минулу добу одужало 10 людей. Випадків смерті вчора в місті не було.
Всього у Кременчуці налічують 24 383 інфікованих, одужало 23 513, померло 722.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер