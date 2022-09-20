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На війні загинув мешканець Горішніх Плавнів Олександр Чугаінов

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 185

 

Військовий загинув на Донецькому напрямку

У боях за Україну загинув мешканець Горішніх Плавнів Олександр Чугаінов. 17 вересня у в боях із російськими загарбниками загинув співробітник ТОВ «Єристівський ГЗК» Олександр Всеволодович Чугаінов.

Олександр Чугаінов народився 10 листопада 1967 року у Темрюку, що на Кубані. Свою трудову діяльність розпочав у 1984 році робітником місцевого радгоспу. У 1986 закінчив Кобеляцьке СПТУ №46 Сумської області.

У 1989 році, після проходження дворічної військової служби, розпочав працювати у Дніпровському рудоуправлінні ПрАТ «Полтавський ГЗК» машиністом бурової установки у карʼєрі. З 2003 по початок 2013 року працював у районах крайньої півночі росії. Після повернення в Україну у 2013 році продовжив працювати машиністом бурової установки в карʼєрі ТОВ «Єристівський ГЗК».

У травні 2022 року Олександр Всеволодович був мобілізований до лав Збройних Сил України для захисту нашої держави від російських загарбників. 17 вересня 2022 року загинув у ході бою в районі села Клинове Донецької області, отримавши несумісні з життям поранення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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