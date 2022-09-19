Редакція «Приватної газети» відправила допомогу 3-й танковій бригаді з кременчужанином, який у ній воює

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 214

Допомогу військовим зібрали наші читачі, за що їм велика вдячність від редакції та захисників

Видавничий дім «Приватна газета» та редакція «Кременчуцького Телеграфу» продовжують допомагати військовослужбовцям Збройних Сил України, збираючи та передаючи на фронт те, що необхідно нашим захисникам.

Напередодні вихідних днів до директора ВД «Приватна газета» Сергія Кулясова звернувся кременчужанин Юрій, який з перших днів широкомасштабного вторгнення російської армії захищає Україну у складі 3-ї окремої танкової Залізної бригади. Він попросив допомогти з придбанням шин на автівку. Наступного дня на офісі «Приватної газети» його вже чекав комплект автомобільних шин та дещо до нього.

Поки автошини, запасні частини, мастило, пральну машинку, ліки, бинти, воду та різні смаколики для бійців завантажували до його автівки, Юрій розповів про те, як танкісти воюють на передовій.

— Я брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Пішов добровольцем у «четвертій хвилі» мобілізації. Служив водієм-заправником у 1-й танковій бригаді. Коли розпочалася повномасштабна війна, працював водієм на Кременчуцькій ТЕЦ. До військкомату прийшов наступного дня — 25 лютого й одразу був призваний на військову службу. До своєї бригади не попав, а направили мене до 3-ї танкової бригади на таку ж посаду в смт Ярмолинці Хмельницької області. Бригада була резервною і її треба було терміново доукомплектувати особовим складом. З 7 березня наша бригада воює на фронті. Тримаємо оборони на стику Запорізької та Донецької областей — під Гуляй Полем. Ротації немає і коли буде невідомо. Це мене направили у справах і я по дорозі заскочив у Кременчук. Дякую, що дали усе, що просили мої побратими, — розповів Юрій.

За його словами, у бригаді всі налаштовані по бойовому. Випадків дезертирства чи пияцтва немає. Нещодавно за успішні бойові дії бригаді було присвоєно почесне найменування «Залізна». А лозунг 3-ї окремої танкової Залізної бригади звучить потужно: «Semper deinceps» - «Завжди вперед»!

Будемо гнати ворога до кордонів. Зупинятися не збираємося. Після Бучі, Гостомеля… ми зупинятися не маємо права. «Орків» у полон намагаємося не брати. Беремо лише тих, хто сам здається. Втрати у нас є, але у «орків» втрат значно більше. Дуже допомагають HIMARS, Bayraktar та інше західне озброєння. Його зараз поступає багато, але треба ще більше. У нас на озброєнні є польські танки, — продовжив розповідь кременчужанин.

Він додав, що російська армія після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях посилила обстріли позицій українських військ.

— Ворог дуже озлоблений — накривають наші позиції касетними й фосфорними боєприпасами, не кажучи вже про звичайні «Гради» чи «Урагани». Боєприпасів не жалкують. Обстрілюють нашу інфраструктуру — школи та дитсадки у найближчих населених пунктах. Нещодавно визволили одне село, а там усі місцеві жителі розстріляні, — розповів Юрій.

За його словами, місцеве населення у тому районі, де тримає фронт його бригада, налаштовано до українських військових дуже дружнє, допомагає чим може. Допомагають місцевим і військові — переважно харчовими продуктами.

— Хоча є серед місцевих і зрадники. Може чули – нещодавно ракетами обстріляли Чаплине. Коректувальниками виявилась родина із Дніпра, — зазначив танкіст.

Зауважимо, що селище Чаплине на Дніпропетровщині російські окупаційні війська обстріляли ракетами 24 серпня. Були зруйновані приватні будинки й залізнична станція. Внаслідок цього обстрілу загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. Понад 30 людей було поранено.

— Втрати є, особливо у піхоті. У перші дні боїв наш батальйон теж втратив 3 танки – один екіпаж загинув повністю, у другому загинув командир танку, а третій пропав безвісти — підірвалися на мінному полі… Раніше ходили в «лобову атаку», а зараз працюємо в основному з закритих позицій — так менше втрат. Але ворог «накриває» у відповідь дуже швидко. Тому «відпрацювали» і міняємо позицію... За заправниками полюють російські безпілотники. Наші їх збивають, але може прилетіти. Якщо на заправленому бензовозі їду на позицію, то побачити у небі безпілотник — дуже небезпечно, — розповів Юрій.

За його словами, у бригаді чимало бійців, яким за 50. До речі, у Юрія теж невдовзі п’ятдесятирічний ювілей. Є чимало жінок. Вони служать переважно на посадах медиків, зв’язківців, кухарів, або у тилових підрозділах.

— Є жінки-навідники в артилерії. Кажуть, що наводять «Гради» та гармати більш точно, ніж чоловіки. І точно коректують вогонь артилерії. А от «аватарів» у порівнянні з 2015 роком зараз дуже мало. Якщо такий з’являється — одразу відправляють з ганьбою до ппд, — додав Юрій.

Він зауважив, що у порівнянні з 2015 роком військовий колектив зараз набагато більш злагоджений, професійний, кожен дуже відповідально виконує свої обов’язки та знає, що треба робити.

— У нас на передовій АТОвці та навчені бійці. Строковиків немає, ненавчених у бій не кидають. А в «орків» воює той, кого піймали. Через це у них великі втрати, — зауважив танкіст.

Він додав, що волонтери військовим дуже допомагають. Так було у 2015-му, коли він воював у зоні АТО, так є і зараз.