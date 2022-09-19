Кременчуччина попрощалася з військовим Сергієм Данилевським

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Сьогодні, 19 вересня, у Семенівці Кременчуцького району на центральній площі прощалися з військовослужбовцем, уродженцем с. Крива Руда Сергієм Данилевським. Військовий загинув 11 вересня поблизу Покровська Донецької області.

Провести в останню путь захисника України прийшли представники влади, рідні, друзі та мешканці громади. Присутні, схиливши голови у скорботі, зустріли воїна на колінах.

Сергій Павлович Данилевський народився 30 листопада 1985 року. Навчався у Криворудській загальноосвітній школі. Після її закінчення перебував на строковій військовій службі у Збройних Силах України.

З 2005 року сумлінно працював у комунальній службі Кременчука. У 2007 році одружився, незабаром молода родина поповнилася – народився син. З 2014 року і до жовтня 2016 року проходив військову службу на сході України, має статус учасника бойових дій.

У грудні 2016 року розпочав контрактну службу у військовій частині Кременчука, яка тривала до кінця 2018 року. З березня 2022 року обороняв незалежність України. Трагічно обірвалося життя Сергія 11 вересня 2022 року. У чоловіка залишилися дружина, син, батько, мати та брат, який також самовіддано захищає Україну на Донеччині.