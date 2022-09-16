80-річний кременчужанин пожертвував свій автомобіль для ЗСУ

Пенсіонер із Кременчука Михайло Балобанов передав свій особистий автомобіль кременчуцьким військовим. 80-ррічний чоловік щиро переконаний, що автівка принесе користь у справі перемоги України над росією. Інформацію про пенсіонера на своїй сторінці розмістив міський голова Віталій Малецький.
Разом обов’язково переможемо!
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер