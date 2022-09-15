Прем’єр заявив, що в Україні можуть скоротити 30% штату чиновників в органах виконавчої влади

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 238

До кінця року в Україні планують скоротити 30% всього штату чиновників. Скорочення будуть не лише у структурі міністерств, а й у структурі інспекцій та інших центральних органів виконавчої влади.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

- Протягом останнього часу, приблизно два місяці, ми працюємо над функціональним обстеженням вертикалі кожного міністерства... Ми дивимося на функції держави, які виконує те чи інше міністерство як галузева структура, що виконує певні функції держави. Таких функцій досить багато, у різних міністерствах вони коливаються від кількох десятків до кількох тисяч. Серед цих функцій є такі, що застаріли, і вже ніколи не будуть державою виконуватися в тому обсязі чи напрямках, у яких виконувалися раніше, — розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр пояснив, що це пов'язано із різними причинами, зокрема війною та цифровізацією послуг.

- На базі цих функціональних обстежень, які ми робимо також із залученням аудиторів, професійних команд, ми прийматимемо рішення про умови тих чи інших функцій, передачу їх на нижчий рівень, до агентств або на місцевий рівень. Це дозволяє нам вже сьогодні говорити про можливості 30%-го скорочення в цілому всього штату чиновників по державі. Не тільки у структурі міністерств, а й у структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади тощо по багатьох напрямках, – зазначив прем'єр.

Денис Шмигаль додав, що станом на сьогодні скорочено близько 8 тисяч чиновників, а попереду ще кілька десятків тисяч скорочень посад чиновників.