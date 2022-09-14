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Про оперативну ситуацію у Кременчуцькому районі, збір пізніх зернових та посівну кампанію

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 241

 

Минула доба на Кременчуччині пройшла відносно спокійно

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів не трапилось.

Про це сьогодні, 14 вересня, на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо усіх цих правопорушників поліцейські склали адмінпротоколи про скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 2-х водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотичних речовин. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

За даними Кременчуцького районного управління ДСНС вчора у Кременчуці на вулиці Шкільній малолітня дитина зачинилася у квартирі. Відчиняти металеві двері викликали рятувальників.

До того у Кременчуцькому районі триває збір пізніх зернових, а це соя, кукурудза і соняшник, та розпочали сіяти озимі культури.

— Погода аграріям не зовсім сприяє. Але збір врожаю та посівна кампанія озимих культур ведуться. Щодо обсягів засіяних площ, то поки про це говорити рано. Сівба тільки почалася, — зазначив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район нетверезий водій жнива
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