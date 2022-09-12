Поліція Полтавщини встановила особу, причетну до підпалу автомобіля та ще 4-х злочинів

56-річного жителя Полтави обґрунтовано підозрюють в умисному пошкодженні чужого майна. Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 статті 28 та ч.2 статті 194 КК України, за попередньою змовою групою осіб.
Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті головного управління.
Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, фігурантові інкримінують підпал автомобіля Mazda-6 на вулиці Станіславського у Полтаві, вчинений у січні 2021 року. Окрім того, чоловікові вручили підозру у вчиненні інших кримінальних правопорушень, передбачених рядом статей Кримінального кодексу України:
На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер