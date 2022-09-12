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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини встановила особу, причетну до підпалу автомобіля та ще 4-х злочинів

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 286

 

Автівку підпалили у січні 2021 року на вулиці Станіславського у Полтаві

56-річного жителя Полтави обґрунтовано підозрюють в умисному пошкодженні чужого майна. Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 статті 28 та ч.2 статті 194 КК України, за попередньою змовою групою осіб.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини на сайті головного управління.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, фігурантові інкримінують підпал автомобіля Mazda-6 на вулиці Станіславського у Полтаві, вчинений у січні 2021 року. Окрім того, чоловікові вручили підозру у вчиненні інших кримінальних правопорушень, передбачених рядом статей Кримінального кодексу України:

  • закінчений замах на шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.2 ст.15, ч.2 ст.190);
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч.2 ст.146);
  • пособництво у крадіжці, поєднаній з проникненням у приміщення (ч.5 ст.27, ч.3 ст.185);
  • незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів (ч.1 ст.309). 

На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

— Також складено повідомлення про підозру відносно його спільника – 33-річного полтавця. Реалізуються оперативно-слідчі заходи щодо встановлення його місця знаходження. У рамках досудового розслідування здійснюється комплекс необхідних процесуальних та оперативно-розшукових дій, — йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини підпал автомобіль
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