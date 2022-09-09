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Що сталося у Кременчуці та районі за добу та як зросли ціни на продукти харчування за тиждень

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 502

 

Резонансних подій та важких злочинів на Кременчуччині не зафіксовано

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулу добу була спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його інформацією, вчора громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо трьох із цих дебоширів складено адмінпротоколи про домашнє насильство.

За минулу добу поліцейські затримали також 3-х водіїв за керування автомобілями напідпитку. Щодо них складені адмінпротоколи за ст.130 КУпАП.

У Кременчуці був затриманий громадянин за підозрою у розповсюдження наркотиків – поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Керівник району надав інформацію Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби щодо моніторингу цін на соціально значущі продукти за минулий тиждень.

— За оцінкою контролюючих органів ціни на продукти у Кременчуцькому районі за минулий тиждень не зросли й відповідають середньоукраїнським цінам, — зауважив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба ціни поліція
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