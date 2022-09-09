З перервою на повітряну тривогу у Кременчуці розіграли Кубок Кременчука пам’яті Григорія Чичикова

У середу, 7 вересня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся фінал Кубка Кременчука пам’яті Григорія Чичикова. У змаганнях взяли участь 12 команд, серед яких дві найкращі пробилися до фіналу. На полі зійшлися команди «Кременчук» та «Гірник-Спорт-2». Команди показали хорошу гру, проте сильнішими були більш досвідчені кременчужани.
Першим відзначився «Кременчук», за який грає двоє тренерів професійної команди «Кремінь». Далі гру довелося перервати через сигнал повітряної тривоги.
Після вимушеної перерви кременчужани подвоїли рахунок – 2:0. ФК «Кременчук» став володарем головного трофею змагань – володарем кубка із зображенням тренера Григорія Чичикова.
На церемонії нагородження відзначили арбітрів та кращих гравців. Кращим гравцем поєдинку у складі «Гірник-Спорта-2» визнали Руслана Холявка, а складі ФК «Кременчук» - найкращий гравець фіналу Роман Локтіонов (тренер професійної команди «Кремінь»).
Капітан «Кременчука» Євгеній Шаповал подякував командам за участь та цікаву гру:
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер