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З перервою на повітряну тривогу у Кременчуці розіграли Кубок Кременчука пам’яті Григорія Чичикова

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 104

 

У фіналі зійшлися команди з Кременчука та Горішніх Плавнів

У середу, 7 вересня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся фінал Кубка Кременчука пам’яті Григорія Чичикова. У змаганнях взяли участь 12  команд, серед яких дві найкращі пробилися до фіналу. На полі зійшлися команди «Кременчук» та «Гірник-Спорт-2». Команди показали хорошу гру, проте сильнішими були більш досвідчені кременчужани.

Першим відзначився «Кременчук», за який грає двоє тренерів професійної команди «Кремінь». Далі гру довелося перервати через сигнал повітряної тривоги.

Після вимушеної перерви кременчужани подвоїли рахунок – 2:0. ФК «Кременчук» став володарем головного трофею змагань – володарем кубка із зображенням тренера Григорія Чичикова.

— Відбулися змагання під егідою федерації футболу Кременчука, асоціації Кременчуцького району на приз пам’яті видатного футболіста і тренера Чичикова Григорія Григоровича. Ми віддаємо йому належну пам'ять за його спортивні досягнення, — зауважив голова спілки «Асоціації футболу Кременчуцького району» Віктор Головченко.

На церемонії нагородження відзначили арбітрів та кращих гравців. Кращим гравцем поєдинку у складі «Гірник-Спорта-2» визнали Руслана Холявка, а складі ФК «Кременчук» - найкращий гравець фіналу Роман Локтіонов (тренер професійної команди «Кремінь»).

Капітан «Кременчука» Євгеній Шаповал подякував командам за участь та цікаву гру:

— Особисто був знайомий з Григорієм Чичиковим. Велика честь підняти кубок названий на його честь. Сподіваюсь, що цей турнір буде регулярним. Хочу подякувати команді «Гірник-Спорт-2» за хорошу гру. Дякую також своїй команді — вони молодці. Сильна у нас була сітка і суперники на  всіх етапах. Вітаю їх із перемогою. Сподіваюсь, що продовжимо у тому ж дусі.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Гірник-Спорт
Теги: футбол
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