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Просить допомоги у країн-ізгоїв: росія змушена купувати снаряди і ракети у Північної Кореї (додано)

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 240

 

В Ірану росія закупила безпілотники

Росія закуповує мільйони артилерійських снарядів та ракет малої дальності у Північної Кореї. В США вважають, що звернення росії за допомогою до країн-ізгоїв свідчить про дієвість західних санкцій.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на розсекречені дані американської розвідки.

Розкриття цієї розвідувальної інформації відбулося за кілька днів після отримання росією безпілотників іранського виробництва. За словами представників уряду США, рішення росії звернутися до Ірану, а тепер і до КНДР говорить про те, що санкції та експортний контроль, введені Штатами та Європою, підривають можливості рф постачати озброєння та боєприпаси своїй армії.

Росія шукає зброю по всьому світу зброю, щоби воювати в Україні.

Поки що в США мало подробиць про тип та розмір партії закупленої у Північної Кореї зброї. Але, як сказав офіційний представник США, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, росія спробує закупити у КНДР й інше військове обладнання.

- Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї, – зазначив Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

У США зазначили, що угода з Північною Кореєю свідчить про «розпач» росії: це звернення, ймовірно, ознака того, що москва не в змозі виробляти найпростішу техніку, необхідну для ведення війни.

Така угода може бути ознакою того, що проблеми з постачанням рф набагато глибші, ніж просто високотехнологічні компоненти для сучасних танків або високоточних ракет.

- Дуже ймовірно, що це свідчить про масовий провал російського військово-промислового комплексу, – вважає Фредерік Каган, військовий експерт Американського інституту підприємництва

Додано:

Генеральний штаб Збройних сил України зреагував на повідомлення іноземних ЗМІ про те, що росія почала купувати артилерійські снаряди та ракети у Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Twitter.

У відомстві наголосили, що дійсно, радянська зброя вже вичерпала свій потенціал. Саме тому Україна почала переходити на стандарти Північноатлантичного Альянсу.

Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї: будь то зброя, політика, рівень життя, – резюмували у Генштабі.

Оскільки Іран та Північна Корея також перебувають під масштабними міжнародними санкціями, їм вже немає чого остерігатись і вони можуть співпрацювати з росією.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Росія снаряди безпілотник США
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