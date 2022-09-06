«Кремінь-2» у важкому протистоянні дебютував у Другій лізі

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Вчора, 5 вересня, футбольний клуб «Кремінь-2» під керівництвом Юрія Чумака дебютував у Другій лізі. У важкому протистоянні «синьо-білі» зіграли з командою Васт Миколаївської області. Матч відбувся на стадіоні Діназ Київської області.

Якщо у першому таймі наші хлопці проявили бойовий характер та пішли на перерву, поступаючись лише в один м'яч. У другому таймі суперник ще більше володів ініціативою. У підсумку матч завершився з рахунком - 5:0.

Васт (Миколаїв) – Кремінь-2 (Кременчук) 5:0

Голи: Вітенко (18), Крамаренко (49), Ярчук (58), Гуменяк (80, 87)

Васт: Восконян, Швиденко, Шкіндер, Сартіна, Боровський, Головін, Ярчук (Стеценко 82), Тищенко (Гуменяк 62), Вітенко (Студенко 72), Каранга (Шмат 72), Крамаренко. Запасні: Рудик, Берко, Змієвський, Толгаренко. Головний тренер: Дмитро Назаренко

Кремінь-2: Музичка (Оксененко 90), Ульянко, Сидоренко, Кур’яков, Клепко (Горобець 66), Молько, Жданович, Гонтар, П’ятибрат, Покась (Курило 78), Кучеренко. Головний тренер: Юрій Чумак

Інші матчі 1-го туру Другої ліги:

Нива (Бузова) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка) 3:0

Нива (Вінниця) - Хуст (Закарпаття) 1:1

Металург-2 (Запоріжжя) - Рубікон (Київ) 2:2

Варто відзначити, що команду до змагань готує тренер Юрій Чумак, також йому допомагають Володимир Коновальчук та Олександр Зозуля, який є тренером випускного класу МФК «Кремінь» 2006.

Наступний матч кременчужани мають зіграти вдома. Проте цей матч на межі зриву, адже й досі немає дозволу від керівника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.