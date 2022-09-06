На Кременчуччині перекинулася автівка: постраждали двоє дітей

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5 вересня близько 19.00 на автодорозі Полтава – Олександрія (поблизу села Оленівки Кременчуцького району) авто Peugeot під керуванням 42-річної водійки під час руху з’їхало на узбіччя та перекинулося у кювет.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, в аварії травмувалися двоє дітей 14 та 11 років. Їх ушпиталили до Полтавської обласної дитячої лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.