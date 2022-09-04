Раки зможуть частіше бути вдома, а овни - плести по течії: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1

ОВЕН (21.03-20.04)

Чітко сформулюйте, чого ви хочете, та спокійно пливіть по течії. Все поступово влаштується саме так, як вам потрібно. Скромність буде для вас гідною прикрасою - не забувайте про це, тоді маса можливих непорозумінь, незручностей і навіть конфліктних ситуацій обійде вас. Але не захоплюйтеся: свої права все ж таки можна і потрібно відставати, головне - знайди дієві аргументи. Сприятливий день – субота, несприятливий – середа.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Настає сприятливий період для відкритого висловлювання своїх емоцій. Зараз вам необхідно вчитися наполегливіше відстоювати свої плани та задуми. Постарайтеся не дратуватися по дрібницях, а наполегливо прагнете наміченої мети - тоді ви відчуєте, що у вас чудовий настрій, плечі розправляються самі собою, а заодно прояснюються горизонти. Дружня вечірка в неділю розвіє рештки сумних думок. Сприятливий день – середа; несприятливий – субота.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Зараз у Вашому житті навряд чи відбуватимуться важливі та динамічні події, а тому цей час можна і потрібно використовувати для спокійного та послідовного відновлення сил. Зараз варто частіше бувати на самоті, Найбільш ефективним відпочинком стане пасивне проведення часу. Для вирішення фінансових питань добре підійде друга половина цього тижня. Вам можуть нагадати про борги, зокрема і моральні. Не примушуйте нагадувати двічі. Неділя подарує Вам незабутні враження. Сприятливий день – неділя; несприятливий – четвер.

РАК (22.06-23.07)

Маленькі труднощі цього тижня легко відступлять під вашим напором, а більш серйозні тільки підбадьорять ваш бойовий запал. Не пропустіть мить удачі! Чия-небудь рекомендація може серйозно покращити ваше становище. Заздалегідь до цього підготуйтеся і не зіпсуйте все своєю нерішучістю. Цього тижня варто почекати з великими незапланованими фінансовими витратами. Сприятливий день – середа; несприятливий – субота.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Не виключено проблем на роботі через розбіжності з начальством. Хто б не мав рацію в результаті, починати з цього приводу відкриті бойові дії не рекомендується. Контролюйте емоції – ви можете у запалі наговорити зайвого, про що потім довго шкодуватимете. Менше хвилюйтеся, більше вірте у свої сили. Постарайтеся ще на початку тижня завершити розпочаті справи і не покладати поки що себе нових обов'язків. Сприятливий день – середа; несприятливий – п'ятниця.

ДІВА (24.08-23.09)

Сприятливий період прийняття відповідальних рішень. Нові події, які відбуватимуться, відвернуть вас від сумних думок і дарують заряд оптимізму. Подумайте про підвищення свого професійного рівня та розширення кругозору. Прийміть запрошення старих друзів, воно дуже важливе для вас. Бережно поставтеся до свого здоров'я, приділити увагу профілактиці різних захворювань. Сприятливий день – понеділок; несприятливий – четвер.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Вам може здатися, що ви заплуталися в ситуації, що склалася. Вам потрібні спокій і тиша для самопізнання. Ймовірно просування по службі чи поїздка за кордон. Не відвертайтеся від сторонньої допомоги, оскільки ваші сили та можливості не безмежні. Пам'ятайте, свій світ багато в чому ви створюєте самостійно, ставтеся до себе дбайливіше. Сприятливий день – четвер; несприятливий – субота.

СКОРПІОН (24.10-22.11)

З'явиться чимало способів досягти бажаного - було б що бажати. Зараз не виключено отримання додаткового прибутку або просування по службі. Вам необхідно замаскувати свої вразливі місця, інакше при вирішенні важливих питань вас можуть змусити помилитися. Будьте ввічливішими і коректнішими з колегами та друзями – конфлікти на порожньому місці зараз вам зовсім ні до чого. У вихідні стоїть відпочити подалі від будинку, бажано змінити обстановку якнайбільше кардинально. Сприятливий день – вівторок, неділя; несприятливий – п'ятниця.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Будьте обережнішими, тримайте себе в руках - і тоді вам не доведеться каятися у своїх вчинках. Вам може надходити цікава та своєчасна інформація, дуже важливо правильно та своєчасно нею розпорядитися. Намагайтеся не траплятися на вудку і не вірити ілюзіям, тоді вам гарантовано успіх. Протягом цього тижня постарайтеся частіше бувати на увазі, це збільшить увагу до вам з боку навколишніх людей дозволить підвищити самооцінку. Сприятливий день - Неділя; несприятливий – п'ятниця.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

Самовладання та інтуїція допоможуть з честю вийти з будь-якої ситуації на наступному тижні і знайти відповіді на всі питання, що вас цікавлять. Щоб не затьмарювати настрій собі та оточуючим, будьте терплячішими до домашніх і друзям, а непотрібного спілкування з малознайомими чи неприємними вам людьми намагайтеся зовсім уникати. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – середа.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Протягом цього тижня варто звернути увагу на власне здоров'я. У разі появи у вас будь-яких захворювань негайно зверніться до лікаря, не затягуючи з обстеженнями та лікуванням. Цей період особливо добрий для творчості у будь-яких його проявах. Ви зможете значно змінити світ навколо себе, якщо захочете цим займатися. Сприятливий день – вівторок; несприятливий - п'ятницю.

РИБИ (20.02-20.03)

Робота не вимагатиме від вас зайвої напруги та надзусиль, а виходить, у вас з'явиться можливість частіше бувати вдома. Уважніше поставтеся до своїх дітям, намагайтеся захистити їхню відмінність від потенційно небезпечних ситуацій. Цей період стоїть присвятити домашнім та побутовим справам. Також це непоганий час для початку ремонту або проведення генерального прибирання. Сприятливий день - субота, несприятливий - Вівторок.