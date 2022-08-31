ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків: Генштаб назвав «найгарячіші» напрямки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 254

Загальні втрати ворога досягли майже 48 тисяч військових

Збройні Сили України за добу ліквідували 350 окупантів. Загальні втрати росії у війні проти України сягнули 47 900 солдатів.

Також минулої доби знищено 20 російських танків, 18 бойових броньоваих автомобілів та 15 атрсистем та РСЗВ. Про це в оперативному зведенні вранці 31 серпня повідомили у Генеральному Штабі Збройних Сил України.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.