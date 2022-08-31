ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків: Генштаб назвав «найгарячіші» напрямки

Збройні Сили України за добу ліквідували 350 окупантів. Загальні втрати росії у війні проти України сягнули 47 900 солдатів.
Також минулої доби знищено 20 російських танків, 18 бойових броньоваих автомобілів та 15 атрсистем та РСЗВ. Про це в оперативному зведенні вранці 31 серпня повідомили у Генеральному Штабі Збройних Сил України.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер