У Кременчуці проведуть благоустрій меморіального сектору для поховань учасників бойових дій

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Міська влада виділила на ці роботи 385 тис грн

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії 22 серпня затвердили рішення міськвиконкому від 18.08.2022 року про виділення КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» 385 тис грн на проведення робіт з благоустрою меморіального сектору для почесних поховань учасників бойових дій на Свіштовському кладовищі.

Ще одне рішення виконавчого комітету, яке стосується поховань захисників України, вчора також було затверджено на сесії міської ради. Воно стосується оплати послуг з поховання загиблих (померлих) захисників. На ці потреби виділено 108 тис грн.

Іншим рішенням міськвиконкому, яке вчора затвердили депутати, КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» виділено 380 тис грн для придбання автомобіля з холодильною установкою для перевезення померлих.

Усі ці витрати заплановані із Стабілізаційного фонду міського бюджету.

Нагадаємо, що вчора, 22 серпня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили низьку рішень виконавчого комітету щодо виділення коштів із Стабілізаційного фонду на різні потреби. Серед них, 2 млн грн на ремонт укриття у приміщенні Кременчуцької мерії, 2 млн грн - на придбання автомобіля Renault DUSTER та твердопаливного котла для КП «Муніципальна варта», та понад 9 млн грн - різним військовим частинам та іншим структурам сектору оборони та національної безпеки України. Ці кошти призначені на придбання будматеріалів, проведення капітального ремонту приміщень, купівлю автомобіля та генераторів, відновлення озброєння, військової техніки та придбання запчастин для них, придбання пересувних лазнево-пральних комплексів для військових, а також на оплату транспортних послуг у рамках заходів територіальної оборони.