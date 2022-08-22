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Кременчук

У Кременчуцькому районі зібрали та обмолотили зернові на 96% засіяних угідь - врожайність задовільна

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 248

 

Жнива ранніх зернових завершуються - погодні умови цьому сприяють

У Кременчуцькому районі завершуються збір врожаю ранніх зернових. Обмолочено вже 95,8% засіяних угідь, або 97 тисяч га, а по деяким культурам і усі 100%. Погодні умови сприяють завершенню жнив. Врожайність зернових не рекордна, але й непогана.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- За попередніми даними врожайність зернових доволі непогана, хоча й менша, ніж минулого року. Попереду ще збір кукурудзи, гречки, проса та соняшника. Проблем із зерном в України точно не буде, - зауважив Артем Даценко.

За його словами, аграрії Кременчуцького району вже намолотили 244 тис. тон пшениці, 46 тис. тон ячменя, 23 тис. тон ріпаку, 11 тис. тон гороху та понад 1600 тон жита.

Середня врожайність ранніх зернових становить:

  • пшениці – 36,7 ц/га (минулого року – 47,5 ц/га);
  • жита – 29,8 ц/га (41,9 ц/га);
  • ячменя  - 32,8 ц/га (56,2 ц/га);
  • ріпаку – 24,8 ц/га (28,6 ц/га);
  • гороху - 24,9 ц/га (35 ц/га).

Нагадаємо, цього року жнива на Полтавщині трохи запізнилися через несприятливі погодні умови - тривалі дощі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район жнива врожай
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