У Кременчуцькому районі зібрали та обмолотили зернові на 96% засіяних угідь - врожайність задовільна

У Кременчуцькому районі завершуються збір врожаю ранніх зернових. Обмолочено вже 95,8% засіяних угідь, або 97 тисяч га, а по деяким культурам і усі 100%. Погодні умови сприяють завершенню жнив. Врожайність зернових не рекордна, але й непогана.
Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, аграрії Кременчуцького району вже намолотили 244 тис. тон пшениці, 46 тис. тон ячменя, 23 тис. тон ріпаку, 11 тис. тон гороху та понад 1600 тон жита.
Середня врожайність ранніх зернових становить:
Нагадаємо, цього року жнива на Полтавщині трохи запізнилися через несприятливі погодні умови - тривалі дощі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер